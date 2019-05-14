Актер Никита Панфилов отказался ехать в Крым ради Украины

Российский актер Никита Панфилов заявил, что не поедет в Крым, поскольку хочет сниматься в продолжении украинского телесериала «Пес».

«Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», — сказал он телеканалу «Звезда» во вторник, 14 мая.

Артист добавил, что его в Крым не тянет.

Панфилов играет в «Псе» главную роль. Он известен зрителям по сериалам «Победители», «Мажор», «Сладкая жизнь» и фильмам «Салют-7» и «Духless».

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Киев стал запрещать въезд в страну российским деятелям культуры, в основном из-за того, что они бывали на полуострове.

Кроме того, украинское Министерство культуры составляет черный список российских актеров, музыкантов, режиссеров и писателей, которых в Киеве считают «угрозой национальной безопасности». В последней версии списка числится почти 150 человек. Среди них — режиссеры Никита Михалков, Евгений Гришковец, Эмир Кустурица, рэпер Баста, Михаил Боярский и др.