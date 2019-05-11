В Крыму пройдут соревнования военных летчиков «Авиадартс»

Полигон Чауда в Крыму, который примет в этом году участников всероссийских состязаний «Авиадартс», будет полностью готов к эксплуатации 20 мая, сообщает Минобороны России в субботу, 11 мая.

На полигоне установят более 70 уникальных наземных целей 12 типов, включая тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные.

В качестве мишеней выступят аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, танковая рота на марше, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, комплекс макетов в виде планеров самолетов Л-39 и МиГ-29, объекты инфраструктуры и другие.

Этап конкурса летной выучки «Авиадартс-2019» пройдет в Крыму с 24 мая по 8 июня. В соревнованиях будут участвовать 58 экипажей оперативно-тактической, дальней, военной-транспортной и армейской авиации. Также будет задействовано около 60 единиц авиационной техники и 5 аэродромов в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской и Саратовской областях.