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Первый филиал парка «Патриот» открыли в Туле

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Фото: ТАСС/АП
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Первый филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» открылся в Туле в среду, 8 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что церемонию открытия парка провели замминистра обороны — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей Картаполов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По словам замглавы Минобороны, в парке широко представлена военная техника прошлых лет и современные образцы военной продукции тульских оборонных предприятий, а также ретроавтомобили. Кроме того, в парке работает интерактивная краеведческая выставка, передает ТАСС.

В церемонии приняли участие жители и гости города, а также ветераны Великой Отечественной войны.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» открылся в Подмосковье в июне 2015 года. В нем создан военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Центр военно-тактических игр, на площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской военной техники.

В конце ноября прошлого года стало известно, что в подмосковном парке «Патриот» откроется крупнейший в мире музей военной авиатехники.

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