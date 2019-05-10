Вопрос приоритетов: чего ждать от нового главкома ВМФ России
Президент России Владимир Путин назначил нового главнокомандующего ВМФ РФ: руководителем флота стал адмирал Николай Евменов, ранее командовавший Северным флотом ВМФ РФ. С 2016 года руководивший флотом адмирал Владимир Королев переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию. «Известия» разобрались в перспективах этого решения.
Проблемная должность
Возможная смена главкома ВМФ Владимира Королева обсуждалась давно, а в последние несколько месяцев компетентные источники стали называть вопрос решенным. Оценить период его руководства флотом можно двояко: с одной стороны, ВМФ России выполнял ряд важнейших задач, включая, в частности, обеспечение боевых действий в Сирии, где на флот пришлась львиная доля доставок грузов, с другой, именно в последние три года стало очевидно, что запланированное в рамках госпрограммы вооружения 2011–2020 годов обновление корабельного состава ВМФ фактически сорвано. Вина в сложившемся положении лежит, разумеется, далеко не только на главкоме ВМФ, распределяясь в различных пропорциях между чиновниками, военным ведомством, руководством собственно флота и промышленности, однако ряд проблем, которые предстояло решить главкому ВМФ, никуда не делся.
В их числе можно назвать малую реалистичность планов обновления ВМФ, как в части строительства перспективных кораблей, так и в части модернизации имеющихся: грандиозные мечты о радикальном повышении возможностей флота регулярно сталкиваются со срывом планов строительства и ремонта, не в последнюю очередь из-за исходно некорректно заданных параметров и проблем во взаимоотношениях между главкоматом ВМФ и промышленностью.
В целом это привело к резкому ухудшению состояния главных сил флота: доля исправных крупных кораблей и подводных лодок, за исключением морских стратегических ядерных сил, находится на уровне 50–60%, а для ряда проектов и ниже. Приведение планов развития флота в соответствие с возможностями промышленности в этой связи оценивается как одна из важнейших задач нового главкома ВМФ, особенно учитывая заданное указом Владимира Путина летом 2017 года требование обеспечить сохранение за ВМФ России второго места в мире по совокупным боевым возможностям.
Среди прочих проблем, по данным собеседников «Известий» в ВМФ России, можно отметить непростые взаимоотношения ушедшего в отставку главкома ВМФ с начальником главного штаба (эту должность с 2015 года занимает вице-адмирал Михаил Воложинский). Свое влияние на судьбу командующего оказали инциденты — от повреждения нового фрегата «Адмирал Эссен» осенью 2016 года при постановке на бочку до гибели разведывательного корабля «Лиман» в апреле 2017 года в результате столкновения с сухогрузом и неоправданных обстановкой потерь боевых самолетов во время похода в Сирию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и ряда других. Гибель плавучего дока ПД-50 в октябре 2018 года, повлекшую повреждения находившегося в доке «Кузнецова», поставить в вину главкому и флоту в целом нельзя, учитывая, что док не находился в ведении военных, однако свою психологическую роль этот инцидент тоже сыграл.
Крейсер «Адмирал Кузнецов» у причала 35-го судоремонтного завода (СРЗ) в Мурманской области. Тяжелый авианесущий крейсер отбуксировали на 35-й СРЗ после инцидента на 82-м СРЗ, в результате которого частично затонул плавдок ПД-50
Не только Арктика
Назначение на должность главкома ВМФ Николая Евменова во многом продиктовано возросшим в последние годы военным значением Арктики и опытом нового командующего в управлении морскими стратегическими ядерными силами, развитие которых также является одним из приоритетов военного строительства. Говорить о каком-то существенном изменении приоритетов вряд ли придется — подводником был и оставивший должность Владимир Королев, так что речь идет скорее об их подтверждении. Перемены стоит ждать в обозначенных выше проблемных зонах, и если суммировать ожидания, то новому главкому предстоит решать, помимо сверхприоритетных проблем Арктики и развития морских стратегических ядерных сил, следующие вопросы.
1. Корректировка планов обновления корабельного состава ВМФ с учетом как потребностей флота в рамках общей системы обеспечения обороны страны, так и возможностей промышленности. Главными ориентирами должны стать сокращение разнотипицы строящихся кораблей, а также упорядочивание процесса формирования технических заданий с исключением их корректировки в ходе постройки.
2. Сдвиг с мертвой точки ряда давно анонсированных планов модернизации с радикальным повышением боевых возможностей кораблей советской постройки, включая крейсера проекта 1164, большие противолодочные корабли проекта 1155, атомные подводные лодки проектов 949А и 971.
3. Повышение темпов обновления десантных сил флота — недавняя закладка двух десантных кораблей по модифицированному проекту 11711 мало что решает на фоне потребности флота не менее чем в полутора десятках боевых единиц этого класса новой постройки.
4. Решение вопроса сохранения в строю или списания «Адмирала Кузнецова», состояние которого на протяжении последних 20 с лишним лет не позволяет говорить о наличии у России боеспособного авианесущего корабля.
5. Изменение подхода к морской авиации, сегодня находящейся в плачевном состоянии как с точки зрения организации в целом, так и с точки зрения численности и боеспособности парка. Среди наиболее насущных вопросов можно выделить дефицит боевых самолетов, необходимость создания нового семейства морских вертолетов и формирования современного парка морской патрульной авиации, который включал бы как машины для действий в прибрежной и ближней морской зоне, так и более дальние, способные заменить устаревающие самолеты Ил-38 и Ту-142.
6. Развитие минно-тральных сил флота, роль которых растет на фоне внимания, уделяемого вооруженными силами стран НАТО минному оружию и новым способам его использования.
7. Развитие береговой инфраструктуры и системы обеспечения действий флота в море, недостаточность которых по-прежнему остается одной из главных проблем ВМФ России.
Новый главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов
Названным перечнем вопросы отнюдь не исчерпываются, однако эти проблемы можно назвать наиболее существенными. Оценивая кадровые возможности главкомата ВМФ, специалисты также обращают внимание на роль заместителя главкома Александра Витко, в прошлом командующего Черноморским флотом, однако здесь в ситуацию может вмешаться региональная политика: в последнее время ходят слухи о возможной дальнейшей гражданской политической карьере Витко, которого недавно привлекли к организации предварительного голосования партии «Единая Россия» в Севастополе. Витко, согласившись возглавить оргкомитет выборов, отметил, впрочем, что сам избираться не собирается и намерен исполнять свои обязанности на имеющейся должности.
Вопрос стратегии
В значительной части вес главкомата ВМФ определяется местом флота в стратегии развития Вооруженных сил в целом. С формированием на рубеже 2000–2010-х годов системы объединенных стратегических командований флоты оказались в подчинении командующих округами, что во многом предопределило невысокий приоритет ВМФ в развитии Вооруженных сил в целом за вычетом уже упомянутых морских стратегических ядерных сил и арктического направления. Главный штаб ВМФ по факту управляет весьма ограниченным числом кораблей в дальней морской и океанской зоне вне границ ответственности объединенных стратегических командований. Учитывая географическое положение России, это положение вряд ли изменится и говорить стоит, наверное, скорее о поиске возможностей повышения роли флота в управлении там, где успех на море способен определить исход конфликта. На севере этот вопрос уже решен созданием самостоятельного командования на основе Северного флота, а на Тихом океане его еще предстоит решать, и здесь очень многое зависит от того, каким окажется политический вес нового главкома ВМФ.
Пренебрежение флотом в рамках военного строительства в целом может оказаться куда более опасным, чем кажется на первый взгляд через призму утверждений о «сухопутности» России. Сегодня флот, по сути, является единственным инструментом, способным системно и долговременно действовать вне границ страны, особенно в условиях противостояния с НАТО и союзниками альянса. Отсутствие боеспособных надводных и экспедиционных сил флота влечет за собой резкое падение возможностей противодействовать оппонентам в гипотетических конфликтных ситуациях на море, всякий раз ставя вопрос о необходимости либо отказаться от защиты своих интересов, либо защищать их угрозой применения ядерных сил.
Времени на поиск решений остается в целом очень немного: о старении корабельного состава ВМФ и морской авиации, равно как и о проблемах их обновления сказано уже достаточно.