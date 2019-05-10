Вопрос приоритетов: чего ждать от нового главкома ВМФ России

Президент России Владимир Путин назначил нового главнокомандующего ВМФ РФ: руководителем флота стал адмирал Николай Евменов, ранее командовавший Северным флотом ВМФ РФ. С 2016 года руководивший флотом адмирал Владимир Королев переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию. «Известия» разобрались в перспективах этого решения.

Проблемная должность

Возможная смена главкома ВМФ Владимира Королева обсуждалась давно, а в последние несколько месяцев компетентные источники стали называть вопрос решенным. Оценить период его руководства флотом можно двояко: с одной стороны, ВМФ России выполнял ряд важнейших задач, включая, в частности, обеспечение боевых действий в Сирии, где на флот пришлась львиная доля доставок грузов, с другой, именно в последние три года стало очевидно, что запланированное в рамках госпрограммы вооружения 2011–2020 годов обновление корабельного состава ВМФ фактически сорвано. Вина в сложившемся положении лежит, разумеется, далеко не только на главкоме ВМФ, распределяясь в различных пропорциях между чиновниками, военным ведомством, руководством собственно флота и промышленности, однако ряд проблем, которые предстояло решить главкому ВМФ, никуда не делся.

Фото: ТАСС/Павлишак Алексей

В их числе можно назвать малую реалистичность планов обновления ВМФ, как в части строительства перспективных кораблей, так и в части модернизации имеющихся: грандиозные мечты о радикальном повышении возможностей флота регулярно сталкиваются со срывом планов строительства и ремонта, не в последнюю очередь из-за исходно некорректно заданных параметров и проблем во взаимоотношениях между главкоматом ВМФ и промышленностью.

В целом это привело к резкому ухудшению состояния главных сил флота: доля исправных крупных кораблей и подводных лодок, за исключением морских стратегических ядерных сил, находится на уровне 50–60%, а для ряда проектов и ниже. Приведение планов развития флота в соответствие с возможностями промышленности в этой связи оценивается как одна из важнейших задач нового главкома ВМФ, особенно учитывая заданное указом Владимира Путина летом 2017 года требование обеспечить сохранение за ВМФ России второго места в мире по совокупным боевым возможностям.

Среди прочих проблем, по данным собеседников «Известий» в ВМФ России, можно отметить непростые взаимоотношения ушедшего в отставку главкома ВМФ с начальником главного штаба (эту должность с 2015 года занимает вице-адмирал Михаил Воложинский). Свое влияние на судьбу командующего оказали инциденты — от повреждения нового фрегата «Адмирал Эссен» осенью 2016 года при постановке на бочку до гибели разведывательного корабля «Лиман» в апреле 2017 года в результате столкновения с сухогрузом и неоправданных обстановкой потерь боевых самолетов во время похода в Сирию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и ряда других. Гибель плавучего дока ПД-50 в октябре 2018 года, повлекшую повреждения находившегося в доке «Кузнецова», поставить в вину главкому и флоту в целом нельзя, учитывая, что док не находился в ведении военных, однако свою психологическую роль этот инцидент тоже сыграл.

вмф Крейсер «Адмирал Кузнецов» у причала 35-го судоремонтного завода (СРЗ) в Мурманской области. Тяжелый авианесущий крейсер отбуксировали на 35-й СРЗ после инцидента на 82-м СРЗ, в результате которого частично затонул плавдок ПД-50 Фото: РИА Новости/Павел Львов

Не только Арктика

Назначение на должность главкома ВМФ Николая Евменова во многом продиктовано возросшим в последние годы военным значением Арктики и опытом нового командующего в управлении морскими стратегическими ядерными силами, развитие которых также является одним из приоритетов военного строительства. Говорить о каком-то существенном изменении приоритетов вряд ли придется — подводником был и оставивший должность Владимир Королев, так что речь идет скорее об их подтверждении. Перемены стоит ждать в обозначенных выше проблемных зонах, и если суммировать ожидания, то новому главкому предстоит решать, помимо сверхприоритетных проблем Арктики и развития морских стратегических ядерных сил, следующие вопросы.

1. Корректировка планов обновления корабельного состава ВМФ с учетом как потребностей флота в рамках общей системы обеспечения обороны страны, так и возможностей промышленности. Главными ориентирами должны стать сокращение разнотипицы строящихся кораблей, а также упорядочивание процесса формирования технических заданий с исключением их корректировки в ходе постройки.

2. Сдвиг с мертвой точки ряда давно анонсированных планов модернизации с радикальным повышением боевых возможностей кораблей советской постройки, включая крейсера проекта 1164, большие противолодочные корабли проекта 1155, атомные подводные лодки проектов 949А и 971.

3. Повышение темпов обновления десантных сил флота — недавняя закладка двух десантных кораблей по модифицированному проекту 11711 мало что решает на фоне потребности флота не менее чем в полутора десятках боевых единиц этого класса новой постройки.

4. Решение вопроса сохранения в строю или списания «Адмирала Кузнецова», состояние которого на протяжении последних 20 с лишним лет не позволяет говорить о наличии у России боеспособного авианесущего корабля.

5. Изменение подхода к морской авиации, сегодня находящейся в плачевном состоянии как с точки зрения организации в целом, так и с точки зрения численности и боеспособности парка. Среди наиболее насущных вопросов можно выделить дефицит боевых самолетов, необходимость создания нового семейства морских вертолетов и формирования современного парка морской патрульной авиации, который включал бы как машины для действий в прибрежной и ближней морской зоне, так и более дальние, способные заменить устаревающие самолеты Ил-38 и Ту-142.

6. Развитие минно-тральных сил флота, роль которых растет на фоне внимания, уделяемого вооруженными силами стран НАТО минному оружию и новым способам его использования.

7. Развитие береговой инфраструктуры и системы обеспечения действий флота в море, недостаточность которых по-прежнему остается одной из главных проблем ВМФ России.

вмф Новый главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов Фото: РИА Новости/Павел Львов

Названным перечнем вопросы отнюдь не исчерпываются, однако эти проблемы можно назвать наиболее существенными. Оценивая кадровые возможности главкомата ВМФ, специалисты также обращают внимание на роль заместителя главкома Александра Витко, в прошлом командующего Черноморским флотом, однако здесь в ситуацию может вмешаться региональная политика: в последнее время ходят слухи о возможной дальнейшей гражданской политической карьере Витко, которого недавно привлекли к организации предварительного голосования партии «Единая Россия» в Севастополе. Витко, согласившись возглавить оргкомитет выборов, отметил, впрочем, что сам избираться не собирается и намерен исполнять свои обязанности на имеющейся должности.

Вопрос стратегии

В значительной части вес главкомата ВМФ определяется местом флота в стратегии развития Вооруженных сил в целом. С формированием на рубеже 2000–2010-х годов системы объединенных стратегических командований флоты оказались в подчинении командующих округами, что во многом предопределило невысокий приоритет ВМФ в развитии Вооруженных сил в целом за вычетом уже упомянутых морских стратегических ядерных сил и арктического направления. Главный штаб ВМФ по факту управляет весьма ограниченным числом кораблей в дальней морской и океанской зоне вне границ ответственности объединенных стратегических командований. Учитывая географическое положение России, это положение вряд ли изменится и говорить стоит, наверное, скорее о поиске возможностей повышения роли флота в управлении там, где успех на море способен определить исход конфликта. На севере этот вопрос уже решен созданием самостоятельного командования на основе Северного флота, а на Тихом океане его еще предстоит решать, и здесь очень многое зависит от того, каким окажется политический вес нового главкома ВМФ.

вмф Фото: РИА Новости/Павел Львов

Пренебрежение флотом в рамках военного строительства в целом может оказаться куда более опасным, чем кажется на первый взгляд через призму утверждений о «сухопутности» России. Сегодня флот, по сути, является единственным инструментом, способным системно и долговременно действовать вне границ страны, особенно в условиях противостояния с НАТО и союзниками альянса. Отсутствие боеспособных надводных и экспедиционных сил флота влечет за собой резкое падение возможностей противодействовать оппонентам в гипотетических конфликтных ситуациях на море, всякий раз ставя вопрос о необходимости либо отказаться от защиты своих интересов, либо защищать их угрозой применения ядерных сил.

Времени на поиск решений остается в целом очень немного: о старении корабельного состава ВМФ и морской авиации, равно как и о проблемах их обновления сказано уже достаточно.