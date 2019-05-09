Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М водоизмещением 7 тыс. т.

Каждый из них будет нести на борту до 48 крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Головной корабль в серии планируется сдать Военно-морскому флоту (ВМФ) в 2027 году, передает ТАСС.

Новые фрегаты также будут оснащены зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут» с боекомплектом до 100 ракет, противолодочным и торпедным вооружением.

В феврале стало известно, что корабельную крылатую ракету «Калибр-М» с дальностью полета более 4,5 тыс. км, создаваемую для ВМФ России, доработают до класса «земля–земля».

«Калибр» — крылатые ракеты, которые можно использовать для ударов по кораблям, подводным лодкам и наземным целям. Дальность стрельбы по морским целям составляет около 370 км, по наземным — 2,6 тыс. км.

В настоящее время в боевой состав ВМФ России входит головной фрегат базового проекта 22350 «Адмирал Горшков». Он был заложен в начале 2006 года и спущен на воду осенью 2010 года.

В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания, в июле 2018 года вошел в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота ВМФ России.