Корвет «Гремящий» прибыл на торжества в честь Дня Победы в Кронштадт

Новейший корвет «Гремящий» прибыл в Кронштадт для участия в торжественных мероприятиях в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало, 9 мая на корабле пройдет торжественное построение экипажа. Также личный состав посетит исторические достопримечательности города.

Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнял задачи первого этапа заводских ходовых испытаний в назначенных районах Финского залива, передает «РИА Новости». По словам Дыгало, после празднования Дня Победы корвет продолжит испытания.

Главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы по традиции станет парад, который пройдет 9 мая на Красной площади.

Центральным общественным событием будет шествие «Бессмертного полка». Предполагается, что в акции в Москве примут участие около миллиона человек.

Завершит торжества праздничный салют в 10 тыс. залпов. Он будет длиться 10 минут и пройдет на 34 столичных площадках.