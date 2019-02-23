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В России планируют разработать наземный «Калибр-М» с дальностью 4,5 тыс. км

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ
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Корабельную крылатую ракету «Калибр-М» с дальностью полета более 4,5 тыс. км, создаваемую для ВМФ России. доработают до класса «земля–земля» с возможным выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом ТАСС сообщил в субботу, 23 февраля.

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«Планируется, что создаваемая корабельная крылатая ракета «Калибр-М» с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км будет разрабатываться и в варианте сухопутного базирования», — цитирует агентство свой источник в ракетостроительной отрасли РФ.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

2 февраля Вашингтон направил официальную ноту о приостановлении участия в ДРСМД всем сторонам соглашения под предлогом якобы невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, нарушающей условия соглашения.

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