Подлодки Тихоокеанского флота проекта 949А будут оснащены «Калибрами»

Атомные подводные лодки проекта 949А Тихоокеанского флота планируют оснастить крылатыми ракетами «Калибр». Об этом заявил Командующий флотом адмирал Сергей Авакянц в интервью газете «Красная звезда», опубликованном в среду, 12 декабря.

«Идет модернизация и перевооружение атомных ракетных крейсеров проекта 949А под новое высокоточное оружие», — сообщил адмирал.

Ракеты «Калибр» поступили на вооружение в 2013 году и до сих пор по праву считаются самыми совершенными изделиями в своем классе. В ходе полета они держатся на предельно малой высоте, огибая рельеф местности и соблюдая режим «молчания». Такая траектория позволяет преодолевать зоны развитой системы ПВО противника.

4 декабря атомная подлодка Северного флота «Северодвинск» в Баренцевом море выполнила стрельбы крылатой ракетой «Калибр».