Подлодка «Северодвинск» отстрелялась ракетами «Калибр» в Баренцевом море

Атомная подлодка Северного флота «Северодвинск» в Баренцевом море выполнила стрельбы крылатой ракетой «Калибр», сообщил во вторник, 4 декабря, начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

Стрельбы прошли в рамках плановых мероприятий по боевой подготовке. «Боевое упражнение выполнялось из надводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море», — уточнил он. Ракета поразила цель на полигоне Чижа в Архангельской области.

Расстояние от рубежа пуска до цели составило более 700 км. Данные объективного контроля показали, что стрельбу выполнили с заданной точностью и с подтверждением полетных и технических параметров.

3 октября экипажи двух атомных подводных ракетоносцев Северного флота провели в Баренцевом море противолодочные учения с торпедной стрельбой. Учения проводили несколько дней.