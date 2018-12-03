Назван лучший флот России по итогам 2018 года

По итогам 2018 года Тихоокеанский флот признан лучшим в ВМФ России. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

3 декабря в объединениях, соединениях и частях ТОФ на Камчатке и во Владивостоке по случаю нового учебного года на флоте прошли торжественные мероприятия, на которых присутствовали представители командования Восточного военного округа.

Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц посетил соединение надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил.

«Он отметил, что по итогам 2018 года весь запланированный комплекс учебно-боевых задач флотом выполнен полностью. ТОФ принимал участие в крупнейших за последнее время маневрах «Восток-2018», в ряде специальных учений, осуществил несколько дальних походов <…> ТОФ второй год подряд занял первое место среди флотов ВМФ России», — цитирует Воскресенского «РИА Новости».

Он также отметил, что общая наплаванность кораблей ТОФ превысила 17 тыс. суток, а моряки получили 14 призов главнокомандующего ВМФ России по различным видам боевой подготовки.

30 октября сообщалось, что военные водолазы ТОФ установили новый рекорд погружения, опустившись на глубину 416 м. Подводники обследовали дно Японского моря в барокамере, затем вышли на грунт и развернули флаг России.