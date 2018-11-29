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Три корабля c «Калибром» пополнят ВМФ России

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Два малых ракетных корабля и патрульное судно, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», войдут в состав сил Военно-морского флота (ВМФ) России до конца 2018 года. Об этом 29 ноября на расширенном заседании военного совета рассказал главком ВМФ России адмирал Владимир Королев.

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«До конца текущего года в состав флота будут приняты патрульный корабль «Василий Быков», два противодиверсионных катера, малые ракетные корабли «Мытищи» и «Орехово-Зуево», катер связи для Балтийского флота, танкер «Академик Пашин», — цитирует Королева «Интерфакс».

Боевой корабль «Орехово-Зуево» и патрульный корабль «Василий Быков» войдут в состав Черноморского флота. Помимо них, крылатыми ракетами «Калибр-НК» будет оснащено и судно «Мытищи».

Первая версия крылатой ракеты «Калибр» была разработана еще в 1983 году. В настоящее время производством данного вида вооружения занимается ОКБ «Новатор».

29 ноября стало известно, что в 2019 году гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» будут испытаны на кораблях и подлодках России. Информацию об этом распространили в оборонно-промышленном комплексе.

Ракетный комплекс с «Цирконом» — новейшая разработка российских конструкторов. Его созданием, как известно из открытых источников, занимается «НПО машиностроения».

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