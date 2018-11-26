Главком ВМФ РФ рассказал о ходе ремонта «Адмирала Кузнецова»

Ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» проходит в соответствии с графиком. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

«Будут продолжены ремонт и модернизация ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», а также тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», — рассказал Королев в интервью газете «Красная звезда».

Он подчеркнул, что ремонтные работы проводятся в полном соответствии с графиком.

ЧП на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошло в ночь на 30 октября в Мурманске. Из-за сбоя в подаче электричества в порту затонул плавучий док ПД-50. На тот момент там ремонтировался крейсер. В результате происшествия пострадали пять человек, а «Адмирал Кузнецов» получил повреждения. После инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ»).