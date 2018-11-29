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Гиперзвуковые ракеты «Циркон» испытают на кораблях и подлодках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» будут испытаны на кораблях и подлодках России в 2019 году. Информацию об этом распространили в оборонно-промышленном комплексе в четверг, 29 ноября.

«В 2019 году планируется начать госиспытания «Циркона» с морских носителей — как с надводных кораблей, так и с подводных лодок», — цитирует сообщение ТАСС.

Ракетный комплекс с «Цирконом» — новейшая разработка российских конструкторов. Его созданием, как известно из открытых источников, занимается «НПО машиностроения».

Ракета способна будет разогнаться до 4–6 Махов и достигать целей, находящихся на расстоянии 300–500 км.

Отмечается, что «Цирконами» должны вооружить российские атомные ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов».

7 сентября военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что в случае войны с Россией американский флот будет уничтожен «нетрадиционными» способами.

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