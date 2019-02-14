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США решили модифицировать «Койоты» для имитации российских «Калибров»

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Фото: U.S. Navy
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Командование Военно-воздушных систем (ВВС) США заключило контракт с одной из американских компаний, чтобы изучить возможности модификации сверхзвуковых ракет-мишеней GQM-163A Coyote («Койот»). Об этом пишет ресурс janes.com.

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По его информации, таким образом Соединенные Штаты попытаются сымитировать атаку российских ракет, в том числе «Калибров».

В сообщении отмечается, что на Coyote предполагается использовать отделяющиеся дипольные отражатели. Таким образом США стремятся создать ракеты-мишени, близкие по своим характеристикам к «Калибрам».

GQM-163A Coyote запускается с рельсовой пусковой установки, а затем разгоняется до сверхзвуковой скорости. Ракета-мишень использует твердотопливный ракетный ускоритель Mk 70.

ОКР «Калибр» — российские крылатые ракеты. Их можно использовать как для ударов по кораблям, подводным лодкам, а также по наземным целям. Дальность стрельбы ракетами по морским целям составляет около 370 км, по наземным — 2,6 тыс. км, уточняет телеканал «Звезда».

7 февраля источник в ракетостроительной отрасли сообщил, что наземный ракетный комплекс «Калибр» может быт создан и подготовлен к серийному производству уже к концу 2019 года.

 

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