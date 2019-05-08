Прямой эфир
Сюжет:

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин назначил Николая Евменова, занимавшего с 2016 года пост командующего Северным флотом, главкомом Военно-морским флотом (ВМФ). Также он сменил командующих Черноморским и Северным флотами. Соответствующий приказ главы государства зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду, 8 мая.

«Овод» для гордости: ВМФ модернизирует малые ракетные корабли
МРК проекта 12341 советской постройки остаются в строю

Шойгу отметил, что бывший до этого главкомом адмирал Владимир Королев завершил военную службу, которой отдал 46 лет, и переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) для «реализации специальных программ в интересах военного флота». По словам министра, за эти годы он многое сделал для укрепления обороноспособности страны.

«Под его руководством силы флота успешно боролись с международным терроризмом, после длительного перерыва возобновили присутствие в Мировом океане», — цитирует Шойгу ТАСС.

Министр напомнил, что за последние годы в состав ВМФ поступили новейшие подводные лодки проектов «Борей» и «Ясень», а также были выработаны рациональные подходы к выполнению программы кораблестроения до 2050 года.

Также указом президента командующим Черноморским флотом был назначен вице-адмирал Игорь Осипов, а Северным — вице-адмирал Александр Моисеев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эстонский министр уволился сразу после назначения из-за обвинений в насилии
Мадуро назначил нового главу венесуэльской полиции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017