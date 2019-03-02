19 тыс. тонн мечты: построит ли Россия корабль будущего

Давно обсуждаемый проект боевого корабля будущего для ВМФ России, известный под шифром «Лидер», в конце февраля 2019 года подарил обществу две новости. Во-первых, источники в судостроительной отрасли сообщили, что водоизмещение проектируемого корабля выросло до 19 тыс. тонн, во-вторых, появилась информация о намерении построить к концу 2020-х годов две боевые единицы этого проекта. «Известия» разбираются в ситуации.

Эсминец или крейсер?

Проект боевого корабля океанской зоны «Лидер» (не путать с одноименным проектом ледокола ЛК-110Я) регулярно классифицируется в прессе как эсминец, однако источники в судостроительной отрасли предпочитают пока избегать разговоров о точной классификации, отделываясь определением «надводный боевой корабль океанской зоны». Сложности в классификации здесь понятны — слово «эсминец» в русском языке давно утратило смысл исходного сокращения от «эскадренный миноносец» и начало обозначать, применительно к современной практике, в принципе крупные боевые корабли, с равно развитыми ударными, противовоздушными и противолодочными возможностями, так же как и англоязычный термин Destroyer.

лидер Макет эсминца проекта 23560 (шифр «Лидер») на выставке «Армия 2015» Фото: commons.wikimedia.org/Artem Tkachenko

Вместе с тем, исходя из сложившейся практики, эсминцы всё же являются в первую очередь эскортными кораблями, задача которых — поддержка главных сил, располагающих более высокими ударными возможностями. С этой точки зрения, корабль с теми характеристиками, что приписываются проекту «Лидер» (более 100 пусковых установок только для крылатых ракет разных типов, без учета зенитного и противолодочного вооружения) представляет собой именно ударную боевую единицу, главная задача которой, исходя из характеристик предполагаемого оружия, — борьба с надводными и наземными целями.

Такой корабль было бы корректно классифицировать как тяжелый ракетный крейсер, однако какие соображения в итоге возобладают на этот счет, сказать сложно.

В этом случае на роль эсминцев вполне органично подходят корабли разрабатываемого сейчас проекта 22350М, которые со своим водоизмещением около 7500 тонн и предполагаемым набором вооружения (32 пусковые установки для крылатых ракет, 48 или 64 — для зенитных ракет средней дальности), соответствуют по своим возможностям американским эсминцам типа «Орли Берк». Предполагается, что строительство этих кораблей может начаться уже в ближайшие два года.

Кто больше?

Проект «Лидер» традиционно существовал в двух вариантах — корабля в 10–12 тыс. тонн водоизмещением и газотурбинной энергетической установкой и более крупной единицы, до 15–16 (а теперь и до 19 тыс. тонн) — с атомной. Само по себе водоизмещение пугать не должно — тоннаж современных боевых кораблей является самой дешевой из их характеристик, намного уступая цене вооружения, электроники, энергетической установки. Выбор варианта с атомной установкой понятен — даже после пуска в России собственного производства газовых турбин в Рыбинске их поставки будут долго отставать от потребностей, учитывая необходимость как постройки новых кораблей, так и ремонта и модернизации имеющихся.

В этих условиях серийное производство ядерных энергетических установок разных классов позволяет рассчитывать на отсутствие проблем как минимум в данном вопросе. Отсутствия других проблем это, впрочем, не означает, и здесь будет многое зависеть от того, насколько ответственно и военные, и исполнители подойдут к формированию технического задания. Стремление непременно «впихнуть» в проект все новейшие разработки и регулярные изменения технического задания уже в ходе реализации не раз оборачивались запредельным долгостроем, даже в относительно простых случаях. Повторение этой порочной практики с крупным боевым кораблем может привести к тому, что он не будет построен никогда, а деньги и время на разработку окажутся потраченными впустую.

лидер Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Будущая модификация будет иметь литеру «М» и по оснащению претендовать на роль эсминца Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

На вопрос, может ли современный боевой корабль в России быть построен в приемлемый срок, должна дать ответ судьба пока еще не сданных флоту фрегатов проекта 22350. Если верить тому, что основные детские болезни вооружения и системы управления излечены в ходе длительных и трудных испытаний «Адмирала Горшкова», а производство турбин, наконец, налажено, то сдача флоту «Касатонова» должна состояться уже в этом году, а двух последних кораблей первого заказа — в 2021–2022 годах. Еще два фрегата этого проекта, которые планируется заложить в течение 2019–2020 годов, должны быть построены за нормальные для кораблей этого класса с отработанными поставками комплектующих 4–5 лет.

Отработка на проекте 22350 радиолокационной станции «Полимент» в связке с ЗРК «Редут», БИУС нового поколения и ряда других систем должна сильно сократить уровень технической новизны для проекта 22450М и «Лидера», которые должны получить усовершенствованные версии уже отработанных серийных изделий, а не экспериментальные образцы.

В случае, если этот критерий будет выдержан, проекты крупных кораблей становятся реальностью .

Нечего терять

Необходимо отдавать себе отчет, что надводному флоту ВМФ России в части крупных кораблей терять уже нечего. На сегодня из пяти номинально входящих в состав флота крейсеров боеспособны только два («Варяг» и «Маршал Устинов»), еще три находятся либо в ремонте, либо в его ожидании. Из 17 построенных для ВМФ СССР и России эсминцев проекта 956 в строю также находятся только два, и еще два — в ремонте без больших шансов на его завершение. Чуть лучше ситуация с большими противолодочными кораблями проекта 1155 — из 13 построенных (включая и модернизированный «Адмирал Чабаненко») в строю остались шесть кораблей, и два в ремонте — с более-менее высокими шансами вернуться в строй.

лидер Корабельная артиллерийская установка главного калибра АК-130 гвардейского ракетного крейсера «Варяг» Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

К концу следующего десятилетия большая часть этих кораблей будет списана, при этом даже имеющейся численности недостаточно, по сути, ни для чего. Флот в текущем состоянии не способен к планомерной боевой работе за пределами собственной прибрежной зоны — сосредоточение даже незначительных сил в одном районе сразу образует провалы и бреши в других.

С этой точки зрения названные недавно президентом России Владимиром Путиным цифры строительства новых боевых кораблей дальней морской зоны — пять планируется заложить в ближайшее время и еще 16 должны войти в состав флота до конца действия госпрограммы вооружений 2018–2027 годов — являются необходимым минимумом, который позволит хотя бы отчасти восстановить потенциал флота. Без постройки этих кораблей мечты о крейсерах в 20 тыс. тонн и прочих боевых единицах «океанской зоны» смысла не имеют.