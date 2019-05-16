Всё могут короли: Саудовская Аравия признала крымчан россиянами

Эр-Рияд де-факто признал крымчан россиянами. Визы для совершения хаджа — посещения священных мест ислама в Мекке и Медине — крымские мусульмане получают в саудовском посольстве в Москве, а не в Киеве . Об этом «Известиям» рассказали в Духовном управлении мусульман Крыма. Информацию подтвердили и в пресс-службе посольства Саудовской Аравии . В Совете муфтиев РФ «Известиям» заявили, что подобная практика началась сразу после воссоединения Крыма с Россией, однако призвали не смешивать политику и религиозное паломничество.

Хадж без препон

Как рассказали «Известиям» в Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС), которое отвечает за организацию хаджа в регионе, в этом году верующие получали необходимые документы, в том числе визу в саудовском посольстве в Москве. В ДУМКС искренне удивились уточнению корреспондента «Известий», почему визы выдает московское диппредставительство, а не киевское (Саудовская Аравия официально не признает Крым российским регионом).

— Конечно, в Москве получали, причем тут Киев . Наш крымский оператор «АВН-тур» и Духовное управление мусульман Крыма входят в состав российской хадж-миссии. В ее рамках оказывается всяческое содействие для оформления виз, для оформления биометрических паспортов и прочие организационные действия, — уточнили в ДУМКС.

Фото: TASS/AP/Dar Yasin Паломничество мусульман в Мекку на праздник жертвоприношения Ид аль-Адха

В посольстве Саудовской Аравии «Известиям» подтвердили, что выдают визы крымчанам как гражданам РФ.

— Конечно, понятно, что визы они получили в Москве, — заявили в пресс-службе диппредставительства. Там, однако, не смогли сказать точно, как давно началась подобная практика.

Эту информацию «Известиям» раскрыли в Совете муфтиев РФ. Первый заместитель председателя религиозной организации Рушан Аббясов рассказал, что визы в московском представительстве Саудовской Аравии крымчане получают с момента вхождения в состав России. Никаких препон со стороны королевства из-за статуса полуострова до сих пор не было, уточнил он «Известиям».

— С 2014 года нашим паломникам из Крыма давали непосредственно визы по российским паспортам. Нареканий по этому поводу со стороны посольства нет, поскольку мы изначально поставили вопрос, что это — религиозное паломничество, а не политика, — пояснил Рушан хазрат.

Он также добавил, что религиозные организации РФ организовывали чартеры с крымчанами в Саудовскую Аравию. Правда, борты летели не из Крыма, а из соседних регионов.

Аравия Российские паломники, отправляющиеся на хадж в Саудовскую Аравию в аэропорту Казани Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Последнее связано с тем, что после воссоединения полуострова с Россией международные рейсы из аэропорта Симферополя были приостановлены из-за западных санкций. Поэтому в хадж крымчане в основном улетают через аэропорты Ростова-на-Дону и Краснодара.

Интересно, что, помимо Саудовской Аравии, визы крымчанам предоставляют и другие московские посольства, ранее высказавшиеся против российского суверенитета над этой территорией . Турагентства полуострова предлагают землякам оформить шенген через Италию, Испанию, Грецию — по данным компаний, эти страны дают визу, невзирая на крымскую прописку.

Если гора не идет к Магомеду

Представитель Совета муфтиев отметил, что до 2014 года мусульмане полуострова получали саудовскую визу в диппредставительстве королевства в Киеве. Тогда число паломников из Крыма составляло порядка 90–100 человек. После воссоединения полуострова с Россией их количество увеличилось в четыре раза — в 2017 году оно достигло 360. В этом году квота на совершение хаджа для Крыма — 600 мест. Уже в марте она была заполнена наполовину.

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам (праздника разговения) в городской мечети Симферополя

Как пояснил «Известиям» Рушан Аббясов, эта цифра каждый год определяется представителями монархии следующим образом: на тысячу мусульман, которые проживают в стране, дают одно место. Он также уточнил, что для всей России в этом году зарезервировано 20,5 тыс. мест — исходя из расчета, что в государстве проживает 20 млн мусульман.

— Конечно, эта цифра уже несколько устарела. Сейчас у нас есть требования о повышении квоты , поскольку реальное количество приверженцев ислама в стране увеличивается. Сегодня это минимум 25 млн человек, — подчеркнул Рушан хазрат. — Поэтому мы запрашиваем саудовскую сторону, чтобы нам увеличили квоту до 25 тыс. человек. Но если нужны дополнительные места, саудовские власти обычно идут навстречу.

В последнее время Эр-Рияд всё чаще использует хадж в политических целях . Так, сразу после начала йеменского конфликта монархия ввела ограничения на въезд в Мекку и Медину для верующих из Йемена. Аналогичная стратегия наблюдается в отношении Сирии — сирийцам, проживающим на территориях, подконтрольных официальному Дамаску, не выдаются разрешения на визит в священные города ислама. Между тем на жителей северо-востока САР или Идлиба подобные рестрикции не распространяются.

Аравия Паломники из России в палаточном лагере в долине Арафат во время совершения хаджа Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский



Под раздачу попали также палестинцы (саудиты считают, что они завозят в СА терроризм), иранцы (в прошлом году странам не удалось договориться о мерах безопасности и всем гражданам исламской республики было отказано в праве на въезд), ливийцы (живущие на территориях, подконтрольных правительству Файеза Сарраджа).

В 2015 году аналогичная судьба могла постичь мусульман Крыма. Согласно сообщению ДУМКС, украинский уполномоченный по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и министр иностранных дел Украины Павел Климкин в апреле 2015 года лично встречались с послом Саудовской Аравии в Киеве Джудией Алхазалом и пытались убедить через него короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда перестать выдавать визы крымчанам. Однако, как видно, встреча результатов не принесла.

Восток — дело тонкое

Саудовскую Аравию нельзя назвать сторонницей «крымской весн ы». На голосовании Генассамблеи ООН в 2014 году королевство поддержало резолюцию 68/262 «О территориальной целостности Украины». Тем самым монархия не признала итоги референдума и дальнейшее вхождение полуострова в состав РФ.

Из стран арабского мира против резолюции выступили только две страны — Сирия и Судан. Большая часть Лиги арабских государств — 12 из 21 участника — воздержались или вовсе не участвовали в голосовании.

Аравия Паломники из России ночуют на земле в Муздалифе после дня Арафата Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Однако в последнее время крупнейшая «заливная» монархия меняет свое отношение к Крыму и России в целом . В декабре прошлого года, когда с подачи Украины в ООН голосовали за резолюцию по «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, Эр-Рияд занял нейтральную позицию и воздержался. А в начале 2019-го министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих осудил намерение США ввести новые санкции в отношении Москвы и заявил, что ослабление России отразится на Европе, Китае и всем мире.

Хадж — паломничество к святым местам в городах Мекка и Медина, связанных с жизнью пророка Мухаммеда. Один из пяти столпов ислама обязателен для каждого мусульманина. В этом году он продлится с 9 по 14 августа.