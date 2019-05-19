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Саакашвили дал совет Зеленскому по поведению с Россией

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Фото: TASS/DPA/Maciej Luczniewski
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили посоветовал новоизбранному президенту Украины отказаться от переговоров с Россией.

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По его мнению, Москва «недоговороспособна».

«Любые заигрывания и только двусторонние переговоры с Москвой ничего не дадут, потому что Москва тоже недоговороспособна», – сказал политик в эфире телеканала «НАШ».

Кроме того, Саакашвили призвал Зеленского сконцентрироваться на борьбе с Петром Порошенко, который якобы надеется взять реванш за поражение на президентских выборах.

«Украина теневое государство. Зеленскому говорят: «Добро пожаловать в клуб, заходи к нам в кулисы, мы тут все решим». То, что делал Порошенко, – это нашпиговывал везде своих людей. Например, сняли председателя Конституционного суда с за уши притянутым поводом для того, чтобы провести лояльного Порошенко человека – все это рассчитано на реванш», – заверил Саакашвили.

В 2013 году Михаил Саакашвили покинул Грузию, где в отношении него были возбуждены несколько уголовных дел, и стал гражданином Украины, заняв пост губернатора Одесской области.

Позднее из-за конфликтов с украинским президентом Петром Порошенко политик был лишен гражданства и выслан за границу. Ему и запретили въезд на Украину до 2021 года.

С тех пор Саакашвили грозится вернуться и в Грузию и на Украину, и везде «навести порядок».

Так, после победы на выборах президента Зеленского Саакашвили анонсировал свое скорое возвращение в Киев.

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