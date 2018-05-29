Прямой эфир

Саакашвили представит в Польше программу развития Украины

0
Фото: ТАСС/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что представит в польском Перемышле свою программу развития Украины.

«Михомайдан» готовит ответный удар
Сторонники Михаила Саакашвили грозят активизировать протесты и способствовать возвращению своего лидера на Украину

«3 июня мы проведем мероприятие в Перемышле, на границе с Украиной, где я буду представлять свою программу развития и абсолютно новую модель украинского государства», — цитирует политика «Интерфакс».

Саакашвили также подчеркнул, что планирует продолжать борьбу за изменение политической системы на Украине и в Грузии.

Экс-президент Грузии добавил, что у него нет политических амбиций на Украине, но он хочет, чтобы она была демократической страной и чтобы члены его команды были представлены в украинской власти.

В феврале этого года Саакашвили был депортирован с территории Украины за нарушение миграционного законодательства. Бывшего губернатора обвинили в сотрудничестве с преступными группами и организации акций протестов с целью свержения власти, Саакашвили все обвинения отрицает. В настоящее время расследование приостановлено. В апреле политик заявил, что будет работать лектором в Академии спикеров в Нидерландах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саакашвили пообещал «покончить с феодалами»
Саакашвили собирается вернуться на Украину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017