Саакашвили представит в Польше программу развития Украины

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что представит в польском Перемышле свою программу развития Украины.

«3 июня мы проведем мероприятие в Перемышле, на границе с Украиной, где я буду представлять свою программу развития и абсолютно новую модель украинского государства», — цитирует политика «Интерфакс».

Саакашвили также подчеркнул, что планирует продолжать борьбу за изменение политической системы на Украине и в Грузии.

Экс-президент Грузии добавил, что у него нет политических амбиций на Украине, но он хочет, чтобы она была демократической страной и чтобы члены его команды были представлены в украинской власти.

В феврале этого года Саакашвили был депортирован с территории Украины за нарушение миграционного законодательства. Бывшего губернатора обвинили в сотрудничестве с преступными группами и организации акций протестов с целью свержения власти, Саакашвили все обвинения отрицает. В настоящее время расследование приостановлено. В апреле политик заявил, что будет работать лектором в Академии спикеров в Нидерландах.