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Саакашвили пообещал «покончить с феодалами»

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Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили записал видеообращение к грузинским гражданам, пообещав вернуться в страну и «покончить с феодалами».

Видеоролик он разместил в соцсети Facebook.

Запись видео проводилась в Нидерландах, беглый политик, представший на ролике в ярко-желтой куртке и с велосипедом, обратился к землякам на грузинском языке.

«Конечно, я был бы рад поздравить вас, аджарцы и все граждане Грузии, не с улиц Амстердама, а прямо в Батуми, где я был бы на этом велосипеде, но ничего, это время еще настанет», — приводит слова Саакашвили РЕН ТВ. В обращении бывший президент Грузии дал обещание «покончить с феодалами» в стране, «вывести людей из нужды и вернуть темп туризма».

Ранее Саакашвили заявлял, что избавит Грузию от «олигархического режима». В начале апреля Саакашвили заявил, что будет работать лектором в Академии спикеров Нидерландов.

Михаил Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 по ноябрь 2013 года, последствии он стал фигурантом уголовных дел.

В начале января 2018 года Михаила Саакашвили заочно приговорили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани. 

В феврале этого года Саакашвили, который является основателем украинской партии «Движение новых сил», был депортирован с территории Украины за нарушение миграционного законодательства. Бывшего губернатора Одесской области обвинили в сотрудничестве с преступными группами и организации акций протестов с целью свержения власти, Саакашвили все обвинения отрицает. В настоящее время расследование приостановлено.

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