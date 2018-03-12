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Генпрокуратура Украины приостановила дело против Саакашвили

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Расследование дела против бывшего президента Грузии, лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили на время приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на постановление генпрокуратуры.

В постановлении сообщается, что Королевству Нидерланды был направлен запрос о предоставлении международной правовой помощи для выполнения следственных и процессуальных действий с участием Саакашвили.

В свою очередь, адвокат лидера партии Руслан Чернолуцкий заявил, что приостановкой уголовного дела в отношении Саакашвили генпрокуратура признала необоснованность обвинений.

Он уточнил, что в данной ситуации усматривается формализм, ведь сначала подозреваемого отправили за пределы Украины, а затем попросили международного сотрудничества. Приостановление расследования в отношении Михаила Саакашвили — единственный выход не потерять авторитет в обществе.

Защита бывшего президента Грузии намерена обжаловать действия генпрокуратуры и планирует требовать закрытия надуманного дела. Саакашвили обвиняется в сотрудничестве с преступными группами и организации митингов, а также в том, что он якобы получал деньги от России на финансирование акций протестов с целью подорвать власть на Украине.

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