Около 200 сторонников Саакашвили вышли на митинг в центр Киева

Около 200 сторонников лидера «Движения новых сил», бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вышли на митинг в парке им. Тараса Шевченко в центре Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Демонстранты выступают с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко. Митингующие также добиваются создания Антикоррупционного суда и принятия нового закона о выборах.

Нескольким десяткам активистов удалось прорваться в парк через кордон полицейских, минуя рамки металлоискателей и проверку документов. Участники акции собираются лично передать свои требования украинскому лидеру, который планирует утром 9 марта возложить цветы к памятнику поэта Тараса Шевченко.

Накануне, 8 марта, Михаил Саакашвили заявил, что администрация Петра Порошенко сформировала штаб для нейтрализации акций сторонников оппозиционера 18 марта.В этот день политик планирует провести всеукраинский марш против действующего президента.

Кроме того, адвокаты бывшего губернатора Одесской области собираются обратиться в Кассационный административный суд с требованием вызвать на допрос Петра Порошенко по делу о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства в июле 2017 года.