Amnesty International требует расследовать разгон акции в Киеве 3 марта

Международная правозащитная организация Amnesty International требует начать расследование применение силы в отношении протестующих в Киеве 3 марта.

Отмечается необходимость «оценить пропорциональность использования силы <...> и расследовать сообщения о чрезмерном, неизбирательном и произвольном использовании силы против мирных демонстрантов и журналистов полицейскими нацгвардейцами».

В сообщении подчеркивается недопустимость применения силы в отношении мирных демонстрантов и журналистов. Правозащитники просят украинские власти немедленно отреагировать на ситуацию.

«В случае необходимости применения силы сотрудники правоохранительных органов должны действовать в строгом соответствии с законом и международными обязательствами Украины в сфере прав человека», — приводит агентство ТАСС текст сообщения организации.

Напомним, утром 3 марта полицейские приступили к демонтажу палаточного городка, разбитого у здания Верховной рады сторонниками экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Основанием для разгона собравшихся и проведения обысков стали события 27 февраля. Митингующие оказали сопротивление. В результате беспорядков пострадали семь полицейских и 13 демонстрантов, не менее 50 человек были задержаны.