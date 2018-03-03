Названа дата проведения всеукраинского марша за отставку Порошенко

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал провести 18 марта всеукраинский марш против действующего президента Петра Порошенко и его сторонников. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Цель марша — отставка президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко. По мнению Саакашвили, необходимо добиться проведения досрочных выборов в стране.

«У нас будет две недели хорошо подготовиться и не дать осечку. Чтобы спокойная, но мощная народная сила подвинула олигархат и барыжную клику от власти, покончила с воровством и дала наконец-то Украине возможность развиваться», — написал Саакашвили.

Как писал портал iz.ru, ранее полиция в Киеве разогнала палаточный городок, организованный у здания Верховной рады партией «Движение новых сил». В ходе столкновений с демонстрантами пострадали как минимум семь правоохранителей, около 50 участников акции протеста были задержаны.