Политолог сравнил Саакашвили с наркоманом в связи с заялением по Грузии

Руководитель грузинского Института стратегии управления Петр Мамрадзе сравнил поведение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, решившего вернуться во власть в этой стране, с безнадежным наркоманом, который не может обойтись без запрещенных веществ. По словам политолога, за этой демагогией и чистой риторикой ничего не стоит.

«Как безнадежный наркоман не может без наркотиков, так Саакашвили не может прожить дня без публичного выступления, чтобы оказаться в центре внимания. К этому серьезно относиться не надо», — приводит НСН слова Мамрадзе.

Он отметил также, что Саакашвили, который полностью себя дискредитировал на Украине, безусловно, хорошо понимает это. При этом у него еще остались какие-то радужные планы насчет Грузии.

«Он грозится сюда вернуться, но тут ничего не получится, потому что подавляющее большинство населения Грузия помнит, что творилось в годы его правления, какая садистская система работала», — подчеркнул эксперт.

Мамрадзе выразил уверенность, что с партией Саакашвили никто не будет создавать коалицию, а 22 члена парламента, которые ушли от саакашвилиевских нацистов в другую фракцию, в настоящее время открыто критикуют его.

Напомним, ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из Нидерландов обратился к однопартийцам грузинского «Единого национального движения» (ЕНД) с призывом начать переговоры с оппозиционными партиями для выдвижения единого кандидата на выборах президента страны, которые состоятся в октябре.

На родине Саакашвили 5 января был приговорен к трем годам лишения свободы за сокращение тюремного срока обвиненным в убийстве банкира Сандро Гиргвлиани полицейским.