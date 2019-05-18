На инаугурацию Зеленского от США приедет министр энергетики

Министр энергетики США Рик Перри приедет на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, которая пройдет в понедельник, 20 мая. Об этом в субботу, 18 мая, сообщила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко на своей странице в Twitter.

«На церемонии инаугурации ожидаем пять президентов — Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии, вице-президента Турции, премьер-министра Молдавии, главу парламента Азербайджана, вице-премьеров Белоруссии, Словакии, Болгарии, Румынии, четырех министров: от США — энергетики, от Канады — обороны, от Франции — по вопросам Европы, от Польши — главу МИДа», — отметила она.

Кроме того, на церемонии будут присутствовать «более 40 высоких представителей».

Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая в 10:00 утра. Его советник Дмитрий Разумков рассказал, что церемония пройдет традиционно и без банкета.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенко, чьи полномочия заканчиваются в мае.