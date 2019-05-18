Зеленский извинился перед украинцами за неудобства из-за даты инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский извинился перед украинцами за неудобства в связи с его инаугурацией, которая пройдет в понедельник, 20 мая. Об этом он говорит в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Зеленский напомнил, что его команда настаивала на проведении инаугурации 19 мая, в выходной день. Таким образом жители Киева смогли бы избежать «проблем и пробок».

«Ну уже рада как проголосовала, так и проголосовала, что тут жаловаться. Но я хочу вам сказать, что будет достаточно много иностранных гостей, поэтому значительная часть Киева будет перекрыта. Извините, пожалуйста, извините все, простите Верховную раду. Рада создала неудобства нам — мы, обещаю, сделаем им», — заключил избранный президент.

Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая в 10:00 утра. Его советник Дмитрий Разумков рассказал, что церемония пройдет традиционно и без банкета.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенко, чьи полномочия заканчиваются в мае.