Депутат Верховной рады рассказал о злобных «зелеботах»

Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал об активности и злобности «зелеботов», сторонников новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом парламентарий написал в субботу, 18 мая, на своей странице в Facebook.

По мнению депутата, они гораздо злее, чем «порохоботы» — сторонники его предшественника Петра Порошенко.

«Новая команда, современные технологии, вера в лидера, а главное, хороший бюджет позволяют массированно атаковать всякого, кто ставит под сомнение непогрешимость Владимира (Зеленского. — Ред.)», — написал он.

Мураев отметил, что уже сейчас можно увидеть расхождения между предвыборными обещаниями будущего лидера и тем, что заявляют члены его команды. По его словам, пришло время обозначит четкую границу между политикой нового главы государства и желаниями членов его штаба, которые «явно мечтают продолжить дела Порошенко».

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего главу государства Петра Порошенко, чьи полномочия заканчиваются в мае. Рада долгое время не могла определиться с датой инаугурации, в итоге она была назначена на 20 мая.