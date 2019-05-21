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Первый иск против Порошенко подали на Украине

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Фото: TASS/Zuma
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Украинский юрист Андрей Портнов подал заявление на бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственное бюро расследований по обвинению в государственной измене.

По предварительным данным, экс-президент обвиняется в попытке захвата государственной власти и превышении служебных полномочий, в том числе в том, что он отдал преступный приказ о переходе украинских моряков через Керченский пролив, пишет «Федеральное агентство новостей».

Все эти действия стали поводом для того, чтобы ввести военное положение в стране, а также нужны были Порошенко для переноса выборов президента Украины. Юрист также планирует подать в суд на главу комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергея Пашинского, лидера фракции БПП Артура Герасимова, а также на бывшего замглавы администрации президента Алексея Филатова.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о потере Порошенко статуса миллиардера за пять лет президентства. К концу срока капитал бывшего украинского лидера снизился до $705 млн.

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