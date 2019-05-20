СМИ сообщили о потере Порошенко статуса миллиардера

Экс-президент Украины Петр Порошенко за пять лет во главе государства стал на 40% беднее. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

До вступления в должность Порошенко был долларовым миллиардером. К концу президентства капитал снизился до $705 млн, пишет «Газета.Ру».

Самыми ценными активами экс-президента были кондитерский холдинг Roshen, страховая компания, телеканал, банк, сельскохозяйственные и пищевые предприятия.

В апреле лидер украинских социалистов Илья Кива подал иск в суд о признании незаконной приватизации Порошенко кондитерской фабрики имени Карла Маркса (позже переименована в Roshen).

Во время участия в выборах президента в 2014 году Порошенко пообещал продать свою компанию в случае победы. В 2016 году она была передана в доверительное управление инвестиционной компании Rotschild. До окончания полномочий он потерял возможность влиять на бизнес.