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СМИ сообщили о потере Порошенко статуса миллиардера

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Экс-президент Украины Петр Порошенко за пять лет во главе государства стал на 40% беднее. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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До вступления в должность Порошенко был долларовым миллиардером. К концу президентства капитал снизился до $705 млн, пишет «Газета.Ру».

Самыми ценными активами экс-президента были кондитерский холдинг Roshen, страховая компания, телеканал, банк, сельскохозяйственные и пищевые предприятия.

В апреле лидер украинских социалистов Илья Кива подал иск в суд о признании незаконной приватизации Порошенко кондитерской фабрики имени Карла Маркса (позже переименована в Roshen).

Во время участия в выборах президента в 2014 году Порошенко пообещал продать свою компанию в случае победы. В 2016 году она была передана в доверительное управление инвестиционной компании Rotschild. До окончания полномочий он потерял возможность влиять на бизнес.

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