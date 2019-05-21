Порошенко переехал из администрации президента в офис БПП

Бывший лидер Украины Петр Порошенко сообщил о переезде из здания администрации президента в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».

«Переехал в прозрачный офис», — написал политик в Twitter во вторник, 21 мая. Вдобавок выложил фотографии и видео из помещения.

По его словам, он также провел встречу с «хорошими друзьями Украины» — сенатором США Рональдом Джонсоном и послом Соединенных Штатов в ЕС Гордоном Сондландом.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Сразу после этого он распустил Верховную раду, попросив депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.