Порошенко переехал из администрации президента в офис БПП
Бывший лидер Украины Петр Порошенко сообщил о переезде из здания администрации президента в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
«Переехал в прозрачный офис», — написал политик в Twitter во вторник, 21 мая. Вдобавок выложил фотографии и видео из помещения.
По его словам, он также провел встречу с «хорошими друзьями Украины» — сенатором США Рональдом Джонсоном и послом Соединенных Штатов в ЕС Гордоном Сондландом.
20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Сразу после этого он распустил Верховную раду, попросив депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.