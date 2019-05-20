Зеленский призвал Вашингтон к ужесточению антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Белый дом к ужесточению антироссийских санкций. Об этом сообщается в понедельник, 20 мая, на сайте украинского лидера.

Зеленский принял представителей администрации США и конгресса, которые прибыли в Киев на церемонию инаугурации.

«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — сказал украинский лидер. «Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь», — цитирует президента Украины его пресс-служба.

Ранее в понедельник политик провел встречу с главами иностранных делегаций и послами государств, прибывших на его инаугурацию. Он выразил надежду, что Украина станет для международного сообщества надежным партнером, которым можно гордиться.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Сразу после этого он распустил Верховную раду, попросив депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.