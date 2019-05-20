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Зеленский принял глав и послов иностранных государств

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главами иностранных делегаций и послами государств, прибывших на его инаугурацию. Об этом в понедельник, 20 мая, пишет ТАСС.

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«Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина — демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное — в борьбе с российской агрессией», — обратился Зеленский к гостям.

Он выразил надежду, что Украина станет для международного сообщества надежным партнером, которым можно гордиться.

20 мая состоялась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Сразу после церемонии инаугурации он распустил Верховную раду. «Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!» — объявил президент.

В своем выступлении перед парламентариями глава государства пообещал закончить конфликт на Донбассе, начав с возвращения украинских пленных. Он подчеркнул, что готов принимать непопулярные решения, даже потерять должность, если это потребуется для восстановления мира.

Также Зеленский обратился к проживающим за границей украинцам, отметив, что их ждут и что он «с удовольствием» предоставит им гражданство.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил предыдущего президента Петра Порошенкo.

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