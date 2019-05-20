Зеленский призвал отменить депутатскую неприкосновенность

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, сообщает в понедельник, 20 мая, «РИА Новости».

«Я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки», — заявил он.

Кроме того, Зеленский попросил, чтобы в кабинетах не висело портретов с его изображением, подчеркнув, что он не икона.

Ранее в понедельник стало известно, что Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва. Об этом он объявил в своей речи после церемонии инаугурации. «Я распускаю Верховную раду VIII созыва. Слава Украине!», — объявил президент. Глава государства отметил, что депутаты сами назначили мероприятие на рабочий день, и, по его словам, он видит в этом плюс, так как вступление в должность продолжится не вечеринками, а работой.

Также в своем выступлении перед парламентариями глава государства пообещал закончить конфликт на Донбассе, начав с возвращения украинских пленных. Он подчеркнул, что готов принимать непопулярные решения, даже потерять должность, если это потребуется для восстановления мира.

Также Зеленский обратился к проживающим за границей украинцам, отметив, что их ждут и что он «с удовольствием» предоставит им гражданство.

Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник, 20 мая. Это первый случай в современной истории страны, когда президент приносит присягу в будний день.

19 мая была опубликована программа торжественных мероприятий по случаю вступления Зеленского в должность главы государства. После торжественного заседания рады президент до 11:50 будет вместе с супругой встречать иностранных высокопоставленных гостей, прибывших на инаугурацию. С 12:00 до 13:00 он примет участие в приеме для глав иностранных делегаций.

Далее последует перерыв, и с 14:30 до 17:00 у Зеленского запланированы встречи тет-а-тет с главами иностранных делегаций.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенкo.