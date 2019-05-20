Зеленский 21 мая встретится с депутатами по поводу роспуска парламента

Президент Украины Владимир Зеленский проведет 21 мая консультации с представителями парламента страны по вопросу досрочного прекращения полномочий Верховной рады.

Консультации начнутся в 10:00 по местному времени (совпадает с московским) вторника в здании администрации президента Украины, говорится в приглашении Зеленского, которое лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал на своей странице в Twitter.

Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник, 20 мая. Глава государства после инаугурации заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. «Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!» — объявил президент. По его словам, досрочные парламентские выборы должны пройти через два месяца.

В этот же день спикер рады Андрей Парубий начал совещание с главами фракций о роспуске парламента.