Спикер рады начал совещание с главами фракций о роспуске парламента

Руководители партийных фракций Верховной рады приглашены на совещание к спикеру Андрею Парубию по вопросу досрочного роспуска парламента восьмого созыва.

Политики находятся в кабинете спикера украинского парламента. «Как долго продлится это обсуждение — пока неизвестно», — сообщило в понедельник, 20 мая, агентство «Укринформ».

Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник, 20 мая. Глава государства заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Об этом он объявил в своей речи после церемонии инаугурации. «Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!», — объявил президент.

По его словам, досрочные парламентские выборы должны пройти через два месяца.