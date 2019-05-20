В Госдуме назвали роспуск Верховной рады трамплином для партии Зеленского

Роспуск Верховной Рады должен стать трамплином для личной партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», рассказал «Известиям» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее в понедельник, 20 мая, Зеленский вступил в должность президента страны и объявил о роспуске рады восьмого созыва. По его словам, досрочные парламентские выборы должны пройти через два месяца.

«Новые выборы на фоне впечатляющей президентской победы Зеленского должны привести к парламентскому большинству именно его сторонников. И тогда он будет «царь» в полном смысле этого слова, и как минимум пять лет это царство не будет омрачено разборками с оппозицией», — заключил Бальбек.

Зеленский пытается избежать ошибок своего предшественника Петра Порошенко, именно поэтому он решил распустить раду, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его мнению, люди в большей степени голосовали не за Зеленского, а против политики Порошенко.

«Самый главный раздражитель — это Верховная рада, которая принимала законы, которые нарушают и международное право, и права людей, которые живут сегодня на Украине. Верховная рада содействовала Порошенко в развязывании гражданской войны на юго-востоке и убийстве тысяч мирных граждан», — заключил Водолацкий.

Также в своем выступлении перед парламентариями глава государства пообещал закончить конфликт на Донбассе, начав с возвращения украинских пленных.

Кроме того, 20 мая Зеленский обратился к кабинету министров с требованием освободить места для будущих поколений.