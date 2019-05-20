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В Госдуме назвали роспуск Верховной рады трамплином для партии Зеленского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Роспуск Верховной Рады должен стать трамплином для личной партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», рассказал «Известиям» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее в понедельник, 20 мая, Зеленский вступил в должность президента страны и объявил о роспуске рады восьмого созыва. По его словам, досрочные парламентские выборы должны пройти через два месяца.

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«Новые выборы на фоне впечатляющей президентской победы Зеленского должны привести к парламентскому большинству именно его сторонников. И тогда он будет «царь» в полном смысле этого слова, и как минимум пять лет это царство не будет омрачено разборками с оппозицией», — заключил Бальбек.

Зеленский пытается избежать ошибок своего предшественника Петра Порошенко, именно поэтому он решил распустить раду, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его мнению, люди в большей степени голосовали не за Зеленского, а против политики Порошенко.

«Самый главный раздражитель — это Верховная рада, которая принимала законы, которые нарушают и международное право, и права людей, которые живут сегодня на Украине. Верховная рада содействовала Порошенко в развязывании гражданской войны на юго-востоке и убийстве тысяч мирных граждан», — заключил Водолацкий.

Также в своем выступлении перед парламентариями глава государства пообещал закончить конфликт на Донбассе, начав с возвращения украинских пленных.

Кроме того, 20 мая Зеленский обратился к кабинету министров с требованием освободить места для будущих поколений.

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