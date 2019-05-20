Песков прокомментировал инаугурацию Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 20 мая, заявил, что глава государства Владимир Путин не будет поздравлять украинского лидера Владимира Зеленского с инаугурацией.

«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации отношений с Россией», — сказал Песков.

Он добавил, что на данный момент никаких контактов с новым руководством Украины у Кремля нет.

Кроме того, Песков, комментируя заявления о решимости Зеленского вернуть Крым Украине, заявил, что вопроса о принадлежности полуострова не существует, так как это один из регионов России.

20 мая состоялась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Сразу после церемонии инаугурации он распустил Верховную раду, попросив депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.

Также в своем выступлении перед парламентариями глава государства пообещал закончить конфликт на Донбассе, начав с возвращения украинских пленных. Он подчеркнул, что готов принимать непопулярные решения, даже потерять должность, если это потребуется для восстановления мира.

Также Зеленский обратился к проживающим за границей украинцам, отметив, что их ждут и что он «с удовольствием» предоставит им гражданство.

19 мая была опубликована программа торжественных мероприятий по случаю вступления Зеленского в должность главы государства. После торжественного заседания рады президент до 11:50 будет вместе с супругой встречать иностранных высокопоставленных гостей, прибывших на инаугурацию. С 12:00 до 13:00 он примет участие в приеме для глав иностранных делегаций.

Далее последует перерыв, и с 14:30 до 17:00 у Зеленского запланированы встречи тет-а-тет с главами иностранных делегаций.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил предыдущего президента Петра Порошенкo.