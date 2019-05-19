Опубликована программа инаугурации Владимира Зеленского

Пресс-служба новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала программу торжественных мероприятий по случаю его вступления на пост главы государства. Об этом сообщает УНИАН.

Зеленский официально вступит в должность президента 20 мая. Инаугурация начнется в Киеве в 10:00 (совпадает с московским).

С 10:00 до 11:00 запланировано торжественное заседание рады с Зеленским. Там он принесет присягу на верность гражданам страны. Потом Зеленский до 11:50 будет вместе с супругой встречать иностранных высокопоставленных гостей, прибывших на инаугурацию. С 12:00 до 13:00 новоизбранный президент Украины примет участие в приеме для глав иностранных делегаций.

Далее последует перерыв, и с 14:30 до 17:00 у Зеленского запланированы встречи тет-а-тет с с главами иностранных делегаций.

С 6:00 20 мая до окончания всех торжественных мероприятий движение будет перекрыто на ряде улиц Киева.

Украинский парламент ранее назначил инаугурацию Зеленскогo на 20 мая. На церемонии ожидаются главы пяти государств — Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Американскую делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенкo.