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Депутат призвал Зеленского отменить повышение цен на газ

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Фото: TASS/Zuma/Vasyl Shevchenko
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Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой подписать указ об отмене повышения цены на газ.

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«Обращаюсь к президенту Зеленскому выдать свой первый указ об отмене решения правительства о повышении цен на газ для людей», — написал 20 мая Ляшко в Facebook.

«Это и будет началом конца эпохи бедности и жадности», — подчеркнул он.

Ранее 20 мая Зеленский вступил в должность президента Украины. Глава государства в своей речи после церемонии инаугурации заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Он подтвердил намерение распустить парламент своим первым указом.

Ранее в мае сообщалось, что на Украине вместо обещанного снижения с 1 июня повысятся цены на газ. Это произошло, несмотря на то что ранее правительство Украины заявило о решении снизить расценки.

19 октября 2018 года украинский кабмин объявил о повышении цен на газ для населения с 1 ноября на 23,5% — до 8550 гривен (около $327 за 1 тыс. куб. м) в рамках исполнения обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее сообщалось, что миссия МВФ прибудет на Украину 21 мая. Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко уточнил, что ее представители будут работать в стране в течение двух недель.

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