Зеленский подтвердил намерение распустить раду своим первым указом

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что своим первым указом он распустит Верховную раду. Об этом 20 мая сообщает ТАСС.

Отмечается, что после церемонии инаугурации он пообщался с несколькими сопровождавшими его журналистами — о своем намерении он рассказал им.

Ранее 20 мая Зеленский вступил в должность президента Украины. Глава государства в своей речи после церемонии инаугурации заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

По его словам, досрочные парламентские выборы должны пройти через два месяца.

Также стало известно, что 21 мая Зеленский проведет консультации с представителями парламента страны по вопросу досрочного прекращения полномочий рады. Консультации начнутся в 10:00 по местному времени (совпадает с московским) в здании администрации президента Украины.