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Зеленский подтвердил намерение распустить раду своим первым указом

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что своим первым указом он распустит Верховную раду. Об этом 20 мая сообщает ТАСС.

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Отмечается, что после церемонии инаугурации он пообщался с несколькими сопровождавшими его журналистами — о своем намерении он рассказал им.

Ранее 20 мая Зеленский вступил в должность президента Украины. Глава государства в своей речи после церемонии инаугурации заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

По его словам, досрочные парламентские выборы должны пройти через два месяца.

Также стало известно, что 21 мая Зеленский проведет консультации с представителями парламента страны по вопросу досрочного прекращения полномочий рады. Консультации начнутся в 10:00 по местному времени (совпадает с московским) в здании администрации президента Украины.

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