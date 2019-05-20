Зеленскому передали послание от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа. Письмо передал министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри.

В «довольно четком» послании затронуты вопросы дальнейшего сотрудничества Киева и Вашингтона, сообщает «Украинская правда». «Президент США попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом», — цитирует 20 мая американского министра «Газета.ру».

Об этом Перри заявил после вступления Зеленского в должность.

20 мая состоялась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Сразу после церемонии инаугурации он распустил Верховную раду, попросив депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.

Также в своем выступлении перед парламентариями глава государства пообещал закончить конфликт на Донбассе, начав с возвращения украинских пленных.