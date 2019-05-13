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На Украине вместо обещанного снижения с 1 июня цены на газ повысятся

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинский «Нафтогаз» принял решение вновь повысить цены на газ для населения страны. Это произошло, несмотря на то что ранее правительство Украины заявило о решении снизить расценки, передают «Украинские новости».

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«Нафтогаз» подготовил и разослал газораспределительным компаниям проект, которым предполагается на июнь увеличить цену на газ для населения на 4,6%, или на 380 гривен, до 8627 гривен/тыс. куб. м», — говорится в сообщении.

22 апреля этого года правительство Украины и «Нафтогаз» согласовали снижение предельных регулируемых цен на газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая — до 8247 гривен. До этого премьер-министр Владимир Гройсман поставил «Нафтогазу» ультиматум, чтобы цены для населения не повышались с 1 мая. В противном случае он пригрозил уволить главу компании Андрея Коболева и всех представителей правления предприятия.

19 октября 2018 года правительство Украины приняло решение повысить цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5% — до 8550 гривен (около $327 за 1 тыс. куб. м в рамках исполнения обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее сообщалось, что миссия МВФ прибудет на Украину 21 мая. Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко уточнил, что ее представители будут работать в стране в течение двух недель.

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