Новая миссия МВФ на Украину ожидается в ближайшее время

Персонал Международного валютного фонда (МВФ) вернется на Украину. Точная дата пока не определена.

«У меня нет конкретной даты миссии по первому обзору в рамках программы МВФ. Но мы ожидаем возвращения персонала в Киев в ближайшие недели», — цитирует «РИА Новости» слова представителя фонда Джерри Райса в четверг, 9 мая.

В декабре 2018 года МВФ была утверждена новая кредитная программа для Украины. По ней Киев получит $3,9 млрд. Срок ее реализации составляет 14 месяцев.

Заместитель руководителя Национального банка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что Киев получит очередной кредитный транш от МВФ, по всей видимости, в июне этого года.

В ноябре 2018 года украинские власти повысили цены на газ для населения на 23,5%, как того требовал МВФ для предоставления Киеву финансовой помощи.