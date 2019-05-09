Прямой эфир

Новая миссия МВФ на Украину ожидается в ближайшее время

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Персонал Международного валютного фонда (МВФ) вернется на Украину. Точная дата пока не определена.

«У меня нет конкретной даты миссии по первому обзору в рамках программы МВФ. Но мы ожидаем возвращения персонала в Киев в ближайшие недели», — цитирует «РИА Новости» слова представителя фонда Джерри Райса в четверг, 9 мая.

В декабре 2018 года МВФ была утверждена новая кредитная программа для Украины. По ней Киев получит $3,9 млрд. Срок ее реализации составляет 14 месяцев.

Заместитель руководителя Национального банка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что Киев получит очередной кредитный транш от МВФ, по всей видимости, в июне этого года.

В ноябре 2018 года украинские власти повысили цены на газ для населения на 23,5%, как того требовал МВФ для предоставления Киеву финансовой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Генпрокуратуре Украины заявили о поставившем себя выше закона Порошенко
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017