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Ницой ополчилась на Зеленского за русский язык на инаугурации

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Украинская писательница Лариса Ницой отреагировала на «языковой» инцидент во время инаугурации Владимира Зеленского.

Церемония прошла в Верховной раде в понедельник, 20 мая. Глава государства перешел на русский язык, когда обратился к жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Зеленский подчеркнул, что они не чужие для Украины.

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«Когда вы говорили, что мы все украинцы — независимо от происхождения, языка, вероисповедания, — я плакала от умиления. Когда вы разделили украинцев на русскоязычных и украиноязычных — вы вылили на меня ведро холодной воды», — написала Ницой в своем Facebook.

Как отметила писательница, на Украине живут представители множества национальностей и у каждой из них свой язык, поэтому не понятно, почему президент выбрал именно русский.

Согласно конституции, украинский язык является государственным в стране. Русский — один из наиболее распространенных языков общения, несколько лет имел статус официального на юге и востоке Украины, также популярен суржик — разговорный язык с элементами русского и украинского языков.

Незадолго до своего ухода бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает употребление только украинского языка органами власти, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Киев неоднократно критиковали за навязывание языка и притеснение нацменьшинств. Украинские политики назвали «тотальную украинизацию» причиной оттока населения из страны.

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