Лидер партии «Наши» и кандидат в президенты Украины Евгений Мураев предрек стране массовую миграцию и низкий экономический потенциал, как и в странах Прибалтики.

По словам политика, подписание договора об ассоциации с ЕС привело к ухудшению условий для украинского бизнеса в стране и сокращению рабочих мест.

Так, сейчас Украину покидает огромное количество жителей ради работы в других странах. Мураев выразил уверенность, что, если из страны уедет еще 1–2 млн человек, это станет точкой невозврата.

«Надо строить свое сильное государство и вести политику протекционизма, защищать тех производителей, которые создают рабочие места на территории нашего государства», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

Мураев уверен, что в противном случае Украина вскоре рискует повторить судьбу стран Прибалтики.

«Придется провести приватизацию стратегических предприятий, чтобы выплачивать деньги для обслуживания госдолга и возвращать кредиты, которые давались предыдущим правительствам. Мы превратимся в Прибалтику. Не хочу прибалтов ранить, но по сути это страны угрюмых пенсионеров», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Однако, по его словам, в отличие от Латвии, Литвы и Эстонии, Украину «кормить никто не будет».

4 февраля в Верховной раде заявили, что за пять лет Украину покинули около 10 млн человек. Причиной катастрофического оттока населения назвали навязывание госязыка и вступления в НАТО.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.