Кандидат в президенты Украины перепутал программу Гитлера и свою

Кандидат в президенты Украины Сергей Каплин около 20 минут отстаивал программу Адольфа Гитлера в прямом эфире, приняв ее за свою собственную.

Эпизод произошел во время шоу Hate Night Live, когда ведущий программы начал зачитывать политику «25 пунктов» — программу Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), лидером которой был Гитлер. Каплин принял ее за собственную и стал отстаивать, передает телеканал «Звезда».

Ведущий программы Юрий Гудименко отметил в своем Facebook, что за 20 минут зачитал несколько пунктов. При этом политик комментировал программу, спорил и защищал каждый пункт, написал журналист. «Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер», — сообщил Гудименко.

В результате ведущий уличил Каплина в незнании собственных предвыборных тезисов. Украинский политик с этим не согласился и пытался доказать, что программа схожа.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и опубликованного 14 февраля, свыше четверти украинских граждан (26,9%), планирующих принять участие в голосовании, готовы поддержать артиста и шоумена Владимира Зеленского. За ним следуют действующий глава государства Петр Порошенко (17,7%) и лидер политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).