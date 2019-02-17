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Глава МИДа Украины назвал условие выкидывания президента из окна

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Фото: РИА Новости
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность, что внешняя политика Киева не изменится в случае прихода нового главы государства.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, новому президенту придется считаться с мнением украинцев, передает «Газета.ру».

«Того, кто решится вести дела с россиянами на условиях россиян — в тот же день или максимум на следующий день просто выкинут из окна. Надеюсь, не буквально, но и буквально тоже», — сказал Климкин в интервью изданию «Европейская правда».

7 февраля Верховная рада Украины утвердила поправки в конституцию страны, которые провозглашают курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Инициатором поправок стал действующий украинский лидер Петр Порошенко.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

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