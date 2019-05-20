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ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными

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Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko/Ukrainian Governmental Press Service
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.

Глава государства сделал свои заявления об освобождении удерживаемых лиц в ходе своей инаугурации в Верховной раде в понедельник, 20 мая. По его словам, это станет первым шагом по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Донецкая Народная Республика полностью готова к проведению обмена в формате «всех на всех», как это и прописано в комплексе мер по выполнению Минских соглашений. Это наша позиция», — сказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова, ее слова приводит «Интерфакс».

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Она напомнила, что власти республики настаивают на выполнении этого пункта в полном объеме уже более полутора лет после проведения первого этапа обмена в декабре 2017 года.

При этом она подчеркнула, что для работы в этом направлении одних только публичных заявлений недостаточно.

Со своей стороны, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что Луганск постоянно настаивает на выполнении обмена по принципу «всех на всех» и никогда не отходил от этой позиции.

«Но то, что для Зеленского это новость и то, что он только сейчас это начинает понимать, наверное, это хорошая тенденция», — отметил дипломат.

По мнению Дейнего, ситуация в Донбассе теперь во многом будет зависеть от того, какие задачи Зеленский будет ставить действующим или новым руководителям.

После госпереворота на Украине в 2014 году новые власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами майдана и образовали Донецкую и Луганскую народные республики.

В сложившейся ситуации Киев обвиняет Москву. Россия неоднократно указывала на абсурдность таких заявлений, отмечая, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывая Киев к урегулированию ситуации в Донбассе.

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