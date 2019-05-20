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Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ

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Фото: TASS/ZUMA Wire/Serg Glovny
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Украинский президент Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующий документ он подписал в понедельник, 20 мая.

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Как сообщается на сайте главы государства, воины почетного караула прошли торжественным маршем перед украинским лидером возле Мариинского дворца.

«После этого руководители силовых ведомств и командующие были торжественно представлены Владимиру Зеленскому», — говорится в сообщении.

Президент, согласно конституции, занимает пост Верховного главнокомандующего ВСУ. Он назначает и освобождает от должностей высшее командование армии, присваивает высшие воинские звания, формирует и возглавляет персональный состав Совета национальной безопасности и обороны и др.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Сразу после этого он распустил Верховную раду, попросив депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.

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